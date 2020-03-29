В Петербурге откроются дежурные группы для детей

В Петербурге откроются дежурные группы для детей
Специалисты заявили, что оставаться дома нужно всем россиянам. Фото: Pixabay

В них смогут ходить дети, чьи родители вынуждены ходить на работу в период недельных каникул.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Обо всем сообщает комитет по образованию. В Санкт-Петербурге с 30 марта по 5 апреля в дошкольных учреждениях откроются дежурные группы для детей, чьи родители вынуждены работать, несмотря на объявленные выходные.

Речь идет о сотрудниках непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения, организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

О том, как попасть в дежурную группу, есть информация на официальном сайте ведомства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что посол России в Италии назвал врачей из РФ настоящими героями.

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В Петербурге откроются дежурные группы для детей