Посол России в Италии назвал врачей из РФ настоящими героями

Число жертв в Италии превысило 10 тысяч человек. Фото: pixabay

Число жертв в Италии превысило 10 тысяч человек. Фото: pixabay

В Бергамо трудятся военные вирусологи и прочие эксперты из России.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Обо всем рассказал посол России в Италии Сергей Разов в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Он рассказал, что наши специалисты делают все, чтобы помочь итальянцам. Врачей из России Разов назвал настоящими героями.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин принял решение направить в Италию 15 самолет, которые доставили экспертом и оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.

На данный момент в мире заболели более 670 тысяч человек, умерли более 30 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ксения Собчак заявила о «времени истероидов» во время пандемии. Во время одиночной прогулки звезда отказалась от защитной маски, но обезопасила руки с помощью перчаток.