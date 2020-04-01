Крупный штраф грозит главе администрации Волхова за установку блокпостов

Крупный штраф грозит главе администрации Волхова за установку блокпостов
Блокпосты убрали. Фото: vk.com/podslushano_volhov

Блокпосты на въездах в Волхов, появившиеся там накануне, 31 марта, признали незаконными и обязали ликвидировать.

Глава администрации Волховского района Ленобласти Алексей Брицун рассказал, что ему сообщили о незаконности установки блокпостов, поскольку такие меры можно применять лишь при режиме ЧС, а он не был введен, передает 78.ru. По его словам, штраф ему еще не был выписан, но он надеется, что до этого не дойдет.

Брицун также сообщил, что на месте блокпостов теперь стоят сотрудники ГИБДД и администрации, а также волонтеры. Они выборочно проверяют машины, которые въезжают в город и выезжают из него.

Глава администрации заявил, что эти меры позволили в пять раз снизить пассажиропоток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Мурино придется объяснять необходимость выйти из карантина.

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Крупный штраф грозит главе администрации Волхова за установку блокпостов