Коронавирус станет частью церемонии открытия Олимпиады в Токио

Коронавирус станет частью церемонии открытия Олимпиады в Токио
Олимпиада — 2020 должна была пройти с 24 июля по 8 августа. Фото: Pixabay

Коронавирус включат в церемонию открытия летних Олимпийских игр, которые пройдут в Токио в 2021 году.

Продюсер церемонии открытия Марко Балич, мероприятие должно упоминать и отражать события, который сейчас происходят, сообщает Insidethegames.

Напомним, что из-за коронавируса Олимпийские Игры перенесены с 2020 на 2021 год.

Международный олимпийский комитет (МОК) согласился перенести летние Олимпийские игры в Токио на 2021-й год из-за коронавируса. Олимпиада — 2020 должна была пройти с 24 июля по 8 августа.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, КХЛ приняла решение досрочно завершить сезон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Бах подчеркнул, что сейчас принимать окончательное решение было бы преждевременно. МОК и заинтересованные стороны ведут обсуждения о возможности проведения Олимпийских игр. Под угрозой соревнования оказались из-за пандемии коронавируса.

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