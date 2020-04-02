С 3 апреля в Петербурге отменят еще несколько автобусных маршрутов

В связи с ужесточением карантинных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса, уменьшилось количество людей не только на улице, но и в общественном транспорте.

Снижение пассажиропотока требует реорганизации работы метро и наземных маршрутов. В четверг, 2 апреля, в СПб ГКУ «Организатор перевозок» объявили об отмене еще нескольких автобусов. Временно, с 3 по 5 апреля, перестанут ходить маршруты №№ 1Кр, 1Л, 25А, 32, 48, 55, 62, 64, 64А, 70, 71, 110, 117, 163, 166, 310, 347, 349, 352, 485, 567.

Также, в учреждении напоминают, что весь действующий наземный транспорт ходит с увеличенными интервалами. Актуальное время прибытия можно узнать, воспользовавшись онлайн-приложениями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение нерабочей недели отменили и все коммерческие автобусы. В городе насчитывается 120 таких маршрутов.