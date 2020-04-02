Врач объяснил резкий рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Петербургский врач Тимур Пестерев объяснил, чем вызвана вспышка новых случаев коронавирусной инфекции в Северной столице.

Во вторник, 31 марта, в Боткинскую больницу поступило 48 зараженных. В последующие дни цифры снизились, однако количество заболевающих по-прежнему не наводит на позитивные мысли. Ситуация по России также неутешительна: с каждым днем выявляют все больше случаев. Это объясняется значительно возросшим количеством сделанных тестов: «выявляемость» повышается из-за того, что исследуют все больше людей, рассказал Тимур Пестерев изданию «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Кроме того, первые введения жесткого карантина не только петербуржцы, но и россияне в целом легкомысленно отнеслись к призывам самоизолироваться и массово отправлялись гулять на свежем воздухе и жарить шашлыки за городом. «Вот и доигрались», — констатировал врач. Согласно самым оптимистичным прогнозам, количество зараженных в Петербурге будет возрастать еще в течение двух недель. Не в последнюю очередь, благодаря «празднику непослушания».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Китай заподозрили в занижении показателей по количеству пациентов с коронавирусом.