Американская разведка заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

Разведсообщество Соединенных Штатов утверждает, что Китай якобы занижал реальные данные о распространении коронавирусной инфекции.

Соответствующие сведения были изложены в секретном докладе, который разведчики передали в Белый дом. Как сообщает агентство Bloomberg, в документе отмечалось, что Китай намеренно предоставлял неполные данные, как по инфицированным, так и смертям от вируса.

Других подробностей источники не сообщили.

Напомним, ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой инфекции пандемией. Всего с начала пандемии в России выздоровело 235 человек, общее число летальных исходов достигло 30.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в РФ зарегистрировали 771 новый случай заражения COVID-19. Вирус выявили в 76 российских регионах.