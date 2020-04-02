Американская разведка заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

Американская разведка заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Коронавирус. Фото: Pixabay

Разведсообщество Соединенных Штатов утверждает, что Китай якобы занижал реальные данные о распространении коронавирусной инфекции.

Соответствующие сведения были изложены в секретном докладе, который разведчики передали в Белый дом. Как сообщает агентство Bloomberg, в документе отмечалось, что Китай намеренно предоставлял неполные данные, как по инфицированным, так и смертям от вируса.

Других подробностей источники не сообщили.

Напомним, ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой инфекции пандемией. Всего с начала пандемии в России выздоровело 235 человек, общее число летальных исходов достигло 30.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в РФ зарегистрировали 771 новый случай заражения COVID-19. Вирус выявили в 76 российских регионах.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Китай коронавирус США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Китай скупает рекордно дешевую нефть для пополнения госрезервов
Пьяная петербурженка ударила полицейского в челюсть и получила ...
Детские площадки Петербурга огораживают из-за коронавируса
Плюсы карантина: в Петербурге снизилось количество квартирных краж
Из-за ДТП на перекрестке Краснопутиловской и Народного Ополчения ...
Более 20% заразившихся COVID-19 россиян не имеют симптомов
Врач объяснил резкий рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге
Эрмитаж предлагает развлечься в изоляции репродукцией шедевров живописи