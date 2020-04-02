В России зарегистрировали 771 новый случай коронавируса

Зона для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Зона для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

В России подтвердили 771 новый случай коронавируса. Общее число заразившихся достигло 3 тыс. 548.

Инфекция зарегистрирована в 76 российских регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса нового типа.

За последние сутки из больниц выписали 235 человек, скончались 6 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в России выздоровело 235 человек, общее число летальных исходов достигло 30.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, в Петербурге подтверждено 22 новых случая коронавируса, всего заразилось 147 человек.

В Ленинградской области за последние сутки выявлено 11 пациентов с коронавирусом, всего — 31. Новые случаи зарегистрированы в Подпорожье, деревне Волнаволок (Подпорожский район), а также в Кудрово, Мурино, Новом Девяткино и Щеглово (Всеволожский район).