Белоруссия объявила, что готова закупить 2 млн тонн российской нефти по $4 за баррель

Белоруссия объявила, что готова закупить 2 млн тонн российской нефти по $4 за баррель
Столь низкую цену белорусское правительство назначило, исполняя установку Лукашенко. Фото: kremlin.ru

В апреле Белоруссия планирует закупить у России 2 миллиона тонн нефти, рассчитывая на цену в $4 доллара за баррель, сообщает глава белорусского правительства Сергей Румас.

Рекордно низкую стоимость политик объясняет «жесткой и последовательной установкой», данной президентом Белоруссии Александром Лукашенко, покупать российское «черное золото» без премий. Уже в четверг, 2 апреля, как заявил премьер-министр Румас, «Белнефтехим» должен завершить переговоры с отечественными компаниями об апрельских поставках.

При этом представитель белорусской стороны в России, Владимир Семашко, заявил, что сторонам удалось достичь компромисса в договоренности касаемо нефти. Его слова передает «Российская газета».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Китай пользуется низкой стоимостью нефти для пополнения государственных резервов.

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