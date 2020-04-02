Китай скупает рекордно дешевую нефть для пополнения госрезервов

В то время как весь мир борется с бушующей пандемией коронавируса, источник инфекции, Китай, активно восстанавливается после вспышки и не забывает о пополнении госрезервов.
На фоне сложной эпидемиологической ситуации, мирового карантина и провалившегося совещания ОПЕК+ спрос на нефть снижается до рекордных показателей. Поднебесная пользуется выгодной возможностью и скупает черное золото для пополнения государственных резервов.
Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные секретные источники. По их словам, указ китайских властей пополнять хранилища действует в отношении не только государственных ведомств, но и частных нефтедобывающих компаний.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нефть Brent подорожала до $26 за баррель. В целом, стоимость фьючерсов по-прежнему остается неутешительной.