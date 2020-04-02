Стоимость нефти Brent выросла до 26 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года выросла на 6 % — до 26,23 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость майских фьючерсов WTI выросла на 4,87% — до 21,30 долларов за баррель.

Напомним, мировые цены на нефть обвалились 9 марта, после того как участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о ее продлении. Саудовская Аравия предлагала дополнительно сократить объемы добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, однако Россия отказалась. С начала года нефть WTI подешевела на 60%, а Brent — почти на 30%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 16 марта майские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упали до $29,52 за баррель. Показатели эти стали самыми низкими с зимы 2016 года.