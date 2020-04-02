Магазины Петербурга не планируют дресс-код по маскам

Торговые сети в ряде регионов России ограничили вход для покупателей без масок. Петербургские ретейлеры о введении подобной меры пока не думают.

Посетить отдельные магазины без масок, в частности, не могут жители Иркутской области, Республики Бурятии и Брянской области. Таким образом торговые сети надеются снизить распространение коронавируса.

В Петербурге вводить запрет на вход без масок не планируют. Ни одна из опрошенных gazeta.spb.ru торговых сетей не заявила о подобных намерениях.

С коронавирусом ретейлеры Петербурга борются другими способами. Так, в магазинах «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» нанесена разметка для дистанции между покупателями. Персонал обеспечивают масками и перчатками. Температуру им мерят бесконтактными термометрами. Поведена дезинфекция вентиляций и всего транспорта.

«Вместе с этим компания увеличила в магазинах всех своих торговых сетей частоту обработки часто используемых поверхностей, в том числе дверных ручек, покупательских корзин и тележек», — сообщили gazeta.spb.ru в X5 Retail Group.

Во всех магазинах «Лента» разместили дезинфекторы для рук и разметку для покупателей у кассы. У касс и на информационных стойках установлены защитные экраны. Торговая сеть также проводит акцию «Время проявить заботу», участники которой могут помочь одиноким пенсионерам с доставкой продуктов. Для пожилых людей выделили часы посещения — с 9:00 до 11:00. В это время они обслуживаются в приоритетном порядке, рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе компании «Лента».

Магазины «ВкусВилл» убирают каждые три часа. Для покупателей предусмотрены санитайзеры и разметка. В сети также есть возможность бесконтактной оплаты: покупатели могут пользоваться кассами самообслуживания или сканировать товары через приложения.

«На некоторых магазинах введены другие меры. В Петербурге завтра начнет работать час для покупок пожилых с 8 до 9 утра», — уточнили представители «ВкусВилла».

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что «Пятерочка» ввела специальные часы для пенсионеров. Остальные категории граждан в это время призывают воздержаться от похода за продуктами.