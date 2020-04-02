Дирижер Фабио Мастранджело заявил, что ему хочется целоваться и обниматься

Он признался, что ему сложно не контактировать с людьми во время режима самоизоляции.

Об этом стало известно сегодня, 2 апреля. Обо всем художественный руководитель театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Он посоветовал петербуржцам слушать классическую музыку, чтобы поддерживать хорошее настроение. Дирижер заявил, что ему введенный режим самоизоляции дается нелегко – сложно отказаться от традиционных для итальянцев объятий и поцелуев при встрече.

Мастранджело рассказал, что сейчас важнее всего человеческая жизнь, а не экономические потери. Он убежден, что россиянам все нипочём.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге продлят все карантинные меры до 30 апреля. Отметим, что на сегодняшний день в Санкт-Петербурге 147 людей, зараженных коронавирусной инфекции. Двое пациентов скончались, семеро успешно выписаны.