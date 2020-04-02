В Петербурге продлят все карантинные меры до 30 апреля

В сегодняшнем обращении к нации президент Владимир Путин объявил, что карантинные меры, принятые в связи с пандемии коронавируса COVID-19, продлеваются до конца месяца.

В пресс-службе правительства Северной столицы сразу после завершения выступления российского лидера заявили, что все действующие ограничительные и карантинные меры остаются в силе до 30 апреля. При этом в Смольном напомнили об условии, упомянутом президентом: Путин подчеркнул, что, если ситуация стабилизируется раньше 30 числа, все чрезвычайные меры могут быть сняты.

Отметим, что на сегодняшний день в Санкт-Петербурге 147 людей, зараженных коронавирусной инфекции. Двое пациентов скончались, семеро успешно выписаны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусом заразилась беременная петербурженка, находящаяся в роддоме. Медицинское учреждение закрыли карантин.