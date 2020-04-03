Пригожин шокировал всех суммой уплаченных Валерией налогов

Артистка, как предприниматель, отдает государству внушительную сумму.

Об этом стало известно 2 апреля. Обо всем рассказал экс-продюсер и супруг Валерии Иосиф Пригожин, пишет «Комсомольская правда». Он заявил, что властям отчисляются каждый год огромные суммы. Так, за 2019 год супруги отдали около 13,3 миллионов рублей. Пригожин отметил, что зарабатывают они хорошо, но «расходник внушительный».

Также продюсер назвал ложью информацию о том, что Валерия якобы получает три миллиона за выступления. Он подчеркнул, что певице нужно платить 16 музыкантам, но не пояснил, сколько все-таки зарабатывает артистка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Максим Фадеев стал продюсером певицы Валерии. По неподтвержденной информации, супруг Валерии Иосиф Пригожин, который раньше был её бессменным продюсером, намерен сменить деятельность и уйти в политику.