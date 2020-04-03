Жителя Петербурга, укравшего автомобиль, отправят на принудительное лечение

Жителя Петербурга, укравшего автомобиль, отправят на принудительное лечение
Меру наказания петербуржцу определит Фрунзенский районный суд. Фото: pixabay.com

Петербуржца, страдающего психическим расстройством, отправят на принудительное лечение после того, как он угнал автомобиль на глазах у водителя.

Прокуратура Фрунзенского района разъяснила подробности этого дела. Согласно данным правоохранительных органов, в апреле прошлого года обвиняемый горожанин заказал такси. После того, как водитель доставил его по указанному адресу, клиент сказал, что забыл деньги, и за него расплатится приятельница, которая сейчас подойдет.

Таксист вышел из машины на перекур, а пассажир в это время перебрался на водительское сиденье и покинул место происшествия прямо на глазах владельца авто. Материальный ущерб пострадавший оценил в 400 тысяч рублей. Уголовное дело передано во Фрунзенский районный суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на станции «Чкаловская» студент Политеха стал жертвой ограбления.

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