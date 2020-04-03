Студента Политеха избили и ограбили на «Чкаловской»

Студента Политеха избили и ограбили на &#171;Чкаловской&#187;
Нападение произошло у "Чкаловской". Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петроградском районе трое неизвестных избили и ограбили студента второго курса Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. О произошедшем он сообщил в полицию.

Как стало известно gazeta.spb.ru, нападение произошло в субботу, 28 марта, в вагоне электропоезда у станции метро «Чкаловская». Трое неизвестных избили студента и отобрали у него 1,5 тыс. рублей и электронную сигарету стоимостью 3 тыс.

Одного из подозреваемых удалось задержать 2 апреля у дома №8 по Союзному проспекту. Похищенное частично изъято.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Расследование продолжается. Полиция принимает меры по розыску и задержанию других подозреваемых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе Петербурга неизвестный ударил 30-летнего мужчину бейсбольной битой.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
грабеж избиение новости спб Петроградский район студент чкаловская
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Выборгском районе у курьера украли продукты
Экономика России сможет оправиться от кризиса только к 2024 году
Как обстоит ситуация с коронавирусом в Петербурге 5 апреля
В Петербурге могут продлить учебный год на лето
Из-за коронавируса, в мире стали больше интересоваться русским языком
У Красного села машина врезалась в бетонное ограждение
На Камчатке выявили первые случаи COVID-19
В Петербурге спасли серого тюлененка