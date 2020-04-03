Студента Политеха избили и ограбили на «Чкаловской»

В Петроградском районе трое неизвестных избили и ограбили студента второго курса Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. О произошедшем он сообщил в полицию.

Как стало известно gazeta.spb.ru, нападение произошло в субботу, 28 марта, в вагоне электропоезда у станции метро «Чкаловская». Трое неизвестных избили студента и отобрали у него 1,5 тыс. рублей и электронную сигарету стоимостью 3 тыс.

Одного из подозреваемых удалось задержать 2 апреля у дома №8 по Союзному проспекту. Похищенное частично изъято.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Расследование продолжается. Полиция принимает меры по розыску и задержанию других подозреваемых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе Петербурга неизвестный ударил 30-летнего мужчину бейсбольной битой.