Петербуржца избили бейсбольной битой в Московском районе

Полиция разыскивает злоумышленника, который избил мужчину в Московском районе Петербурга.

Инцидент произошел вечером 18 марта на Стартовой улице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестный ударил 30-летнего мужчину бейсбольной битой. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга правоохранители задержали пьяного мужчину, который избил свою сестру. Женщину госпитализировали.