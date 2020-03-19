Петербуржца избили бейсбольной битой в Московском районе

Полиция разыскивает злоумышленника, который избил мужчину в Московском районе Петербурга.
Инцидент произошел вечером 18 марта на Стартовой улице.
Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестный ударил 30-летнего мужчину бейсбольной битой. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга правоохранители задержали пьяного мужчину, который избил свою сестру. Женщину госпитализировали.