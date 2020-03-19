Петербуржца избили бейсбольной битой в Московском районе

Петербуржца избили бейсбольной битой в Московском районе
Сейчас проводится проверка. Фото: Baltphoto

Полиция разыскивает злоумышленника, который избил мужчину в Московском районе Петербурга.

Инцидент произошел вечером 18 марта на Стартовой улице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестный ударил 30-летнего мужчину бейсбольной битой. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга правоохранители задержали пьяного мужчину, который избил свою сестру. Женщину госпитализировали.

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