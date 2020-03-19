На Композиторов пьяный мужчина избил свою сестру

В Выборгском районе Петербурга правоохранители задержали пьяного мужчину, который избил свою сестру. Женщину госпитализировали.

Все произошло в среду, 18 марта, в квартире дома №33, корпус 5, по улице Композиторов. Среди ночи в отдел полиции обратилась женщина с заявлением о том, что ее избивает брат.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, разбирательства между родственниками возникли после совместного распития спиртного.

В ходе конфликта 44-летний хозяин квартиры избил свою 42-летнюю сестру. В результате пострадавшая попала на больничную койку с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней степени, вдавленным переломом теменной кости слева в тяжелом состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что злоумышленник ранее уже был судим. Сейчас он помещен в изолятор.

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