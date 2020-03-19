На Загородном проспекте такси и легковушка поехали на красный и попали в ДТП

В Адмиралтейском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси. Обе машины поехали на красный сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение.

Все случилось в среду, 18 марта, около 23 часов возле Витебского вокзала. Машины столкнулись на перекрестке Введенского канала и Загородного проспекта.

Как сообщает 78.ru, водитель такси выехал на перекресток, когда светофор уже загорелся желтым. В момент, когда сигнал сменился на красный, в легковушку врезался другой участник движения.

К месту аварии прибыли сотрудники ГИБДД и реанимация. Несмотря на серьезное столкновение, помощь медиков никому не понадобилась.

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