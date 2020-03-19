Спасатели более трех часов тушили жилое здание в Светогорске

В Выборгском районе Ленобласти спасатели потушили загоревшееся здание. Сотрудники боролись с огнем более трех часов.

Все произошло в среду, 18 марта, в Светогорске. Возгорание случилось в жилом здании коридорного типа общей площадью 70 квадратных метров. На место прибыли 16 пожарных на спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, в ходе операции сотрудники пожарно-спасательной части эвакуировали 35 человек из здания и спасли шестерых.

К 1:25 следующего дня пожар был ликвидирован.

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