Спасатели более трех часов тушили жилое здание в Светогорске

Спасатели более трех часов тушили жилое здание в Светогорске
Причина пожара пока неизвестна. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленобласти спасатели потушили загоревшееся здание. Сотрудники боролись с огнем более трех часов.

Все произошло в среду, 18 марта, в Светогорске. Возгорание случилось в жилом здании коридорного типа общей площадью 70 квадратных метров. На место прибыли 16 пожарных на спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, в ходе операции сотрудники пожарно-спасательной части эвакуировали 35 человек из здания и спасли шестерых.

К 1:25 следующего дня пожар был ликвидирован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Солдата Корзуна водитель Renault насмерть сбил пенсионерку. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

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