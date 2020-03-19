На Солдата Корзуна водитель Renault насмерть сбил пенсионерку

В Кировском районе Северной столицы мужчина за рулем легкового авто сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Все случилось в среду, 18 марта, около 20 часов возле дома №20 по улице Солдата Корзуна. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте».

За рулем Renault Sandero находился 28-летний водитель. Он двигался от проспекта Ветеранов к проспекту Маршала Жукова, когда сбил пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Стаж вождения у мужчины с 2016 года. У него отсутствовал полис ОСАГО.

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