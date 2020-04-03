Полиция нашла 400 гр марихуаны у водителя ВАЗ в Петербурге

Петербургские правоохранители задержали двоих мужчин по подозрению в незаконном хранении марихуаны.

Как сообщили gazeta.spb.ru в главке МВД по Петербургу и Ленобласти, 31 марта полиция остановила ВАЗ-21114 неподалеку от ж/д переезда по дороге в Каменку. В автомобиле находились двое 26-летних мужчин.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели автомобиль и нашли полимерный пакет с 400 гр каннабиса

По факту произошедшего СУ УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербургу открыто дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Один из подозреваемых находится под подпиской о невыезде, второй обязан явкой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге под суд отправится «фермер», выращивавший марихуану для продажи.