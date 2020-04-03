Петербуржцы не смогут сыграть свадьбу или развестись из-за коронавируса

Петербуржцы не смогут сыграть свадьбу или развестись из-за коронавируса
Свадьбы разрешат после 30 апреля. Фото: pixabay

Жителям Петербурга официально запретили регистрировать заключения и расторжения брака из-за мер, предпринятых властями для борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщили в комитете по дела записи актов гражданского состояния, ограничительные меры введены временно. Жители Петербурга смогут пожениться или развестись после 30 апреля, когда запрет будет снят.

Для петербуржцев, которые уже запланировали свадьбу на апрель, следует дистанционно обратиться в ЗАГС для изменения даты. При этом сыграть свадьбу получится уже только после 1 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что две недели назад жителям Северной столицы порекомендовали отложить посещение отделов загса и дворцов бракосочетания из-за угрозы распространения инфекции COVID-19.

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