Россия выделит 260 тысяч евро на проведение мероприятий в Финляндии

Россия выделит 260 тысяч евро на проведение мероприятий в Финляндии
Флаг Финляндии. Фото: Pixabay

Средства будут потрачены на «Проведения дней России с включением мероприятий духовного характера».

Министерство культуры РФ разместило аукционы на сайте госзакупок. Их суть заключается в проведении Дней России в различных странах мира. Траты на это составят 49,35 млн рублей. Половина средств будет потрачена на Финляндию. Именно в ней проведут 13 различных мероприятий из 33. Об этом сообщает Yle.

Министерство культуры объяснило данные цифры тем, что развитие сотрудничества с Финляндией в сфере культуры очень важно для России.

В 2020 году в Финляндии пройдут 6 выставок, 3 выступления русского церковного хора и 2 выступления представителя искусства, а также мастер-класс. Затрачено на все будет 22,2 млн рублей. Организация подобных событий позволит странам сблизиться и укрепить дружеские отношения.

На всех мероприятиях ожидают конкретное количество гостей. Также, все выступления будут переводиться на русский и финский.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Финляндия в третий раз стала самой счастливой страной в мире, Россия — на 73 месте.

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