Названа дата завершения отборочных турниров к Олимпиаде в Токио

Олимпиада — 2020 должна была пройти с 24 июля по 8 августа. Фото: Pixabay

Олимпиада — 2020 должна была пройти с 24 июля по 8 августа. Фото: Pixabay

Все квалификационные соревнования к Олимпиаде в Токио завершатся до 29 июня 2021 года. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Напомним, что из-за коронавируса Олимпийские Игры перенесены с 2020 на 2021 год. Они пройдут с 23 июля по 8 августа.

Олимпиада — 2020 должна была пройти с 24 июля по 8 августа.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, КХЛ приняла решение досрочно завершить сезон. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 098 390 человек. Скончались 59 160, при этом 228 923 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 4 149 человек, умерли 38. При этом 281 пациент вылечился.

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