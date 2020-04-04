ТЭК не оставит петербуржцев без отопления в апреле

ТЭК не оставит петербуржцев без отопления в апреле
Петербуржцев не оставят без горячей воды и отопления. Фото: pixabay

ГУП «ТЭК СПб» приостанавливает запланированные на апрель работы, связанные с ограничением теплоснабжения в домах.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе предприятия, теплоэнергетики продолжают работать в штатном режиме, несмотря на «нерабочие дни», которые продлили до 30 апреля. Особое внимание сотрудники ТЭКа уделяют бесперебойному обеспечению теплом и горячей водой медучреждений и учебных заведений.

Для того, чтобы петербуржцам было комфортно в своих квартирах в условиях самоизоляции, предприятии приостанавливает в апреле все плановые работы, ограничивающие теплоснабжение. Ограничений в подаче горячей воды и тепла в апреле не ожидается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сумма в квитанциях ТЭКа у жильцов на прямых расчетах снизилась на 8%.

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