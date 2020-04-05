Бывшего директора петербургского Метростроя арестовали

Такое решение вынес Фрунзенский суд.

Под арест Николай Александров попал уже по другому уголовному делу, которое завел ФСБ РФ. Речь идет о статье «присвоение или растрата». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Таким образом, теперь Александрову предстоит переместиться из дома, где он находился под арестом по другому делу о растрате, под стражу. Там он пробудет 1 месяц и 7 суток (до 9 мая 2020 года). Находиться он будет в СИЗО-3 ФСИН России.

Согласно версии следствия, Александров подписал от лица УПТК филиал ОАО «Метрострой» договоры по переуступке прав с ООО «Циклон КЗС». При чем, на невыгодных условиях для «Метростроя». В итоге, вышеупомянутой компании перешли права на долг ООО «Метропаркинг» на сумму более 729 млн рублей. Сам Александров определил цену уступки в 70%. Остальную разницу бывший директор и другие лица планировать забрать себе.

Напомним, ранее бывшему директору продлили домашний арест по другому уголовному делу. Александров подозревается в растрате средств при строительстве Фрунзенского радиуса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-директору «Метростроя» продлили домашний арест.