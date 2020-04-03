Экс-директору «Метростроя» продлили домашний арест

Дзержинский районный суд продлил бывшему генеральному директору «Метростроя» Николаю Александрову меру пресечения (домашний арест) до 5 июня.

Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщают в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. В релизе уточняется, что фигурант уголовного дела против решения суда не возражал. Отметим, что Александрову, помимо растраты 178 миллионов рублей, теперь вменяют также присвоение еще 153 миллионов рублей.

Его соучастнику по последнему эпизоду, главе частной организации «Безопасные технологии и разработки» Анатолию Болотову, изменили меру пресечения со стражи на запрет определенных действий. Александров и Болотов, по версии следствия, заключили фиктивный договор на поставку кабелей для работ на Фрунзенской линии метро, а выделенные на это деньги оставили себе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мошенника, продававшего поддельные разрежения на проезд по городу.