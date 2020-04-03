В Петербурге задержали дельца, который продавал поддельные разрешения на передвижения по городу

Нарушителя задержали по подозрению в мошенничестве, ему может грозить до 2 лет тюрьмы. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Нарушителя задержали по подозрению в мошенничестве, ему может грозить до 2 лет тюрьмы. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники полиции задержали 43-летнего петербуржца, который продавал поддельные справки, разрешающие передвижение по городу людям, находящимся на карантине.

Преступника задержали с поличным в четверг, 2 апреля, в Парголово, в момент, когда он собирался продать четыре фальшивых разрешения. В справках значилось, что четверо жителей Северной столицы якобы состоят на службе в компании, принадлежащей злоумышленнику, в связи с чем могут беспрепятственно передвигаться по городу.

При этом задержанный владеет компанией по деревообработке, в то время как в бумагах числится хлебобулочное предприятие. Сотрудников с именами, указанными в справках, в штате его фирмы, конечно, не числилось. Поддельные документы мужчина реализовывал через «сарафанное радио», беря за услугу тысячу рублей. Таким образом он успел продать еще два разрешения. Нарушителя задержали по подозрению в мошенничестве, ему может грозить до 2 лет тюрьмы.

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