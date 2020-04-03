Полиция Петербурга задержала одного из участников драки возле клуба «Палуба»

Правоохранительные органы Северной столицы задержали одного из участников конфликта возле ночного клуба «Палуба», после которого 40-летний петербуржец оказался в больнице.

Драка произошла еще 22 февраля, возле развлекательного заведения на Народной улице в Невском районе города. Оказалось, что ссора переросла в рукоприкладство, вследствие чего безработный гражданин 1980 года рождения был госпитализирован в Александровскую больницу с травмами головы.

Как стало ясно позже, избитый приставал к девушке, и один из находившихся рядом мужчин брызнул ему в лицо из газового баллончика. Об этом свидетельствуют камеры видеонаблюдения, зафиксировавшие происшествие. Именно это участника драки задержала полиция. Потом безработный, выходя из клуба, ударил другую женщину и нанес удар мужчине, который ответил обидчику тем же, и последний попал в больницу.

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