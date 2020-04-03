У работницы охраны похитили ридикюль на Витебском вокзале

Работница охраны осталась без ридикюля на Витебском вокзале в Петербурге. Женщина оставила сумочку с личными вещами в помещении рядом с турникетной линейкой.

Заметив пропажу, она обратилась к транспортным полицейским. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на 22-летнего безработного жителя Ленобласти.

«В рамках личного досмотра у него обнаружено и изъято похищенное чужое имущество», — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Как полагает полиция, он подгадал момент, тайно проник в помещение рядом с турникетной линейкой и забрал ридикюль. Подозреваемый ранее привлекался за самовольное оставление места службы.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у пассажирки электропоезда «Санкт-Петербург — Любань» похитили сумку с кошельком.