Пекарь из Тосно, похитивший сумочку в электричке, бежал через туалет

Пекарь из Тосно, похитивший сумочку в электричке, бежал через туалет
Грабеж произошел в электричке. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Ленинградской области транспортные полицейские раскрыли грабеж в электричке. Похитить сумочку у пассажирки пытался 27-летний пекарь.

Кража произошла в электропоезде «Санкт-Петербург — Любань». По данным правоохранителей, молодой мужчина обратил внимание на сумку сидящей впереди петербурженки. Как только женщина отвернулась, он схватил её и бежал из вагона.

Спрятаться мужчина попытался в уборной. Осмотрев содержимое сумки, он оставил себе кошелек, а остальное выбросил в форточку. Скрыться пекарь планировал через окно.

«Личность злоумышленника установлена, им оказался 29-летний житель Тосненского района, работающий пекарем», — сообщили в пресс-службе Управления МВД на транспорте по СЗФО.

Мужчина прежде был задержан за кражу, хранение наркотиков и умышленное уничтожение имущества.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Задержанному грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что транспортная полиция задержала похитителя крана машениста. Мужчина планировал смоделировать дома подвижной состав.

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