Китай планирует вывести на орбиту спутник «Ухань» в честь победы над COVID-19

В будущем китайцы хотят построит на Луне постоянную базу. Фото: pixabay.com

В будущем китайцы хотят построит на Луне постоянную базу. Фото: pixabay.com

Именно с города «Ухань» началась эпидемия коронавирусной инфекции, распространение которой в Китае удалось недавно остановить.

Запуск космического спутника планируется произвести уже во второй половине апреля. Отправкой «Ухань» в космос ознаменуют начало новой программы «Синъюнь». Об этом сообщает издание «Жэньминь жибао».

В Китае активно заинтересованы в освоении космического пространства. Специалистами постоянно создаются различные спутники, связанные с метеорологией, телекоммуникацией и навигацией. Помимо этого, ученые заинтересованы в изучении Луны и Марса. Уже в этом поверхность красной планеты попадет под пристальное внимание специалистов КНР.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае вылечились 94% зараженных COVID-19. В больницах продолжают лечиться 1562 человека. Количество новых заражений уменьшается с каждым днем.