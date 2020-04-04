В Китае вылечились 94% зараженных COVID-19

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Число зараженных коронавирусом в Китае продолжает снижаться. Сейчас в больницах остаются 1562 человека, при этом 94% всех зараженных выздоровели. Об этом сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на материковой части Китая выросло до 81 639, из них 76 751 человек вылечились и выписаны из больниц, что составляет 94% от общего числа заболевших.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 098 390 человек. Скончались 59 160, при этом 228 923 человека выздоровели.

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