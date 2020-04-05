Историка Соколова доставили в «Кресты»

Туда его этапировали из московского СИЗО «Бутырка».

Теперь доцент Олег Соколов, обвиняемый в убийстве Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, находится в своем родном Санкт-Петербурге, где над ним состоятся суд. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на свой источник в органах следствия.

В конце прошлого месяца Октябрьский суд Северной столицы продлил Соколову арест до 23 сентября. Лично на заседании мужчина не присутствовал из-за мер безопасности принятых из-за активного распространения коронавирусной инфекции. Поэтому, была проведена видеоконференция. Прошение о переводе под домашний арест суд отклонил, хотя защита настаивала на такой необходимости, ссылаясь на пожилых больных родителей обвиняемого и ситуацию с COVID-19.

Рассмотрение уголовного дела состоится уже 9 апреля в Октябрьском районном суде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что арест историка Соколова продлили на полгода.