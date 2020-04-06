В Петербурге часть магазинов Вкусвилл» поменяют на киоски для самовывоза

Пока этот проект в тестовом режиме будет запущен в Петербурге, Москве и Московской области.

Пока этот проект в тестовом режиме будет запущен в Петербурге, Москве и Московской области.

Сеть «Вкусвилл» запускает пилотный проект на фоне мер из-за коронавируса – часть магазинов будут работать в формате киосков самовывоза. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как сообщили в компании, можно будет из дома или на входе в магазин составить список покупок. Продавец оперативно и бережно соберет заказ. Сотрудники магазина подвозят тележки с заранее сформированными заказами к кассе, где их можно оплатить.

Пока этот проект в тестовом режиме будет запущен в Петербурге, Москве и Московской области. Решение о масштабировании примут после отзывов покупателей.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 273 499 человек. Скончались 69 451, при этом 262 351 человек выздоровел. Губернатор Петербурга Александр Беглов ввел режим самоизоляции. Нельзя без необходимости выходить из дома. Теперь покинуть квартиру можно только для обращения в больницу, для того, чтобы поехать на работу, купить продукты и выгулять собак в 100 метрах от дома и вынести мусор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поскольку самоизоляция подразумевает не слишком активный образ жизни, стоит внимательно относиться к рациону, чтоб избежать лишнего веса. Также не рекомендуется запасаться едой впрок, так как даже крупы и сухофрукты имеют срок годности.