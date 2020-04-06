Мамаев рассказал, как быстро коронавирус распространяется в тюрьме

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев считает, что коронавирус очень быстро может распространиться в местах лишения свободы.

Он отметил, что вирус в тюрьме будет очень активен, потому что плотность в камерах крайне высока.

«Когда я сидел в камере «Бутырки» на 12 человек, то прошел через это. У нас один сокамерник простудился, а через два-три дня заболели уже четверо. Понятно, что коронавирус в тюрьме распространится очень быстро. Боюсь представить, что будет», — рассказал футболист, сообщает «МК».

В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 273 499 человек. Скончались 69 451, при этом 262 351 человек выздоровел.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мамаев рассказал о преследовании неадекватной женщины. Незнакомка ходит по пятам за Мамаевом и его женой, а также обсуждает подробности их жизни в социальных сетях и на форумах.