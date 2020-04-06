Азмун: «Кокорин мне как старший брат»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал, как относится к своему одноклубнику Александру Кокорину, выступающему за «Сочи» на правах аренды.

«Кокорин – лучший человек, которого я встречал в России. Он мне как старший брат», — заявил он в прямом эфире с журналисткой Марией Командной в Instagram.

Он также выразил сожаление, что Кокорин играет сейчас не в составе «Зенита».

Ранее Александр Кокорин отказался переходить в аренду в ФК «Сочи». Руководство петербургского клуба отправило его играть в “Зенит-2”. После переговоров с Ротенбергом футболист изменил свое решение и перешел в сочинский клуб.

В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.