Изолировавшийся в Петербурге белорус напал на собутыльника с ножом

В Красносельском районе Петербурга госпитализировали 36-летнего безработного мужчину. По предварительным данным, ножом в грудную клетку его ударил собутыльник из Белоруссии.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчины распивали горячительный напитки в одной из квартир дома 171/4 по проспекту Ветеранов. Утром 5 апреля в полицию поступило сообщение о ножевом ранении на адресе.

Из квартиры на скорой увезли 36-летнего мужчину с колото-резанным ранением грудной клетки. Состояние его медики оценивают как тяжелое.

На месте происшествия задержан 25-летний мужчина, приехавший в Петербург из Белоруссии. Правоохранители полагают, что он ударил собутыльника ножом во время застолья

Орудие изъято. В отношении белоруса составлен протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пьяного мужчину задержали за нападение на жену и её брата.