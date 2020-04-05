Пьяный житель Петербурга поранил ножом жену и ее брата

Агрессию в мужчине пробудило спиртное.

Происшествие произошло в пятницу, 3 апреля в одном из домов по набережной реки Фонтанки. Вечером мужчина, будучи в алкогольном опьянении начал ссориться с женой и ее родственником. Полюбовно конфликт уладить не удалось, поэтому нападавший взялся за холодное оружие. Правда, в результате досталось и ему самому. Все трое граждан были госпитализированы в больницу. О состоянии пострадавших более ничего неизвестно. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полицией Адмиралтейского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Подозреваемый задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе мужчина получил ножевое ранение. Все случилось на улице Маршала Казакова. Ранение нанес неизвестный. Мужчину госпитализировали.