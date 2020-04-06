Петербуржцы 800 раз позвонили в службу «112» из-за коронавируса

Петербуржцы 800 раз позвонили в службу &#171;112&#187; из-за коронавируса
Петербуржцы звонили в службу в воскресенье. Фото: Pixabay

Большинство обращались за справочной информацией.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Обо всем сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Петербуржцы всего за сутки позвонили в службу «112» 820 раз. 95 человек просили вызвать скорую помощь, 270 обращались к сотрудникам правоохранительных органов, остальные хотели получить справочные данные.

Напоминаем, что в Петербурге за сутки коронавирус диагностировали у 35 человек. Всего в России более 6,3 тысяч зараженных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Борис Джонсон до сих пор находится в больнице с симптомами коронавируса. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел ночь с 5 на 6 апреля в учреждении и все еще там находится из-за сохраняющихся у него симптомов коронавируса.

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