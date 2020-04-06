Борис Джонсон до сих пор находится в больнице с симптомами коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел ночь с 5 на 6 апреля в больнице и все еще там находится из-за сохраняющихся у него симптомов коронавируса.

«Премьер-министр все еще находится в больнице. Он провел ночь в больнице», — сообщил агентству Рейтер источник в британском правительстве.

Накануне стало известно, что Борис Джонсон был доставлен в медицинское учреждение для того, чтобы пройти необходимые тесты на инфекцию COVID-19. С тех пор, как у политика был выявлен коронавирус, у него наблюдается кашель, а температура все еще остается высокой. Джонсон был госпитализирован по совету лечащего врача. В пятницу, 27 марта, глава британского правительства сообщил, что у него выявили заражение коронавирусной инфекцией.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 276 117 человек. Скончались 69 509, при этом 265 944 человека выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с аналогичным диагнозом в одну из берлинских клиник помещен популярный немецкий исполнитель Тилль Линдеманн. По предварительной информации, певец и поэт сейчас находится в отделении интенсивной терапии в одном из медицинских учреждений Берлина.