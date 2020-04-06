В Петербурге раскрыли мошенницу, которая продавала поддельные путевки в «Артек»

В Петербурге раскрыли мошенницу, которая продавала поддельные путевки в &#171;Артек&#187;
Мошеннице предъявлено обвинение, дело передано в суд. Фото: pixabay.com

В Следственном комитете Петербурга завершили расследование уголовного дела по факту обращения к главе СК, Александру Бастрыкину, обманутых родителей.

Оказалось, что некая женщина в 2019 году предложила жителям Северной столицы «льготные» путевки в главный лагерь страны, крымский «Артек». За каждую путевку мошенница попросила 30 тысяч рублей. Позже, однако, родителей по почте уведомляли о том, что их дети якобы не прошли «отбор», но внесенные авансом средства, конечно же, не возвращались. Таким образом преступница обманула людей на 300 тысяч.

Для убедительности женщина представлялась сотрудницей СК. По словам правоохранительных органов, Следственный комитет действительно сотрудничает с «Артеком» и «Орленком», но никаких «льготных» путевок не предоставляет. 37-летнюю злоумышленницу задержали. Выяснилось, что она и ранее попадала под суд за аналогичные преступления. Дело передано в суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Горелово «специалист по окнам» обманул пожилую женщину на 300 тысяч рублей.

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