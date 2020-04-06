Дело петербуржцев Игоря Калачева, Олега Суслова и 18 их соучастников, орудовавших в 2014-2016 годах, расследовалось более двух лет и заняло свыше 400 томов.
Согласно данным Главка СК РФ по Санкт-Петербургу, за время «работы» мошенники «заработать» на доверчивых пенсионерах более 7 миллионов рублей. Они звонили пожилым людям и представлялись специалистами в области медицины, а затем умело убеждали жертв в том, что у них имеются проблемы со здоровьем, требующие немедленного лечения.
После преступники внушали петербуржцам, что у них необходимо приобрести дорогие лекарства, на деле являвшиеся просто биологически активными добавками (БАДы), которые помогут сохранить здоровье. В общей сложности злоумышленники обманули 18 человек. Организаторам группировки, Калачеву и Суслову, назначали 4 года колонии, их соучастники отделались условным сроком.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге отправлен под суд мигрант, пытавшийся дать взятку сотруднику ДПС.