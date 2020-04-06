Суд Петроградского района вынесет приговор «кладвумен», прятавшей наркотики в игрушках

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали в Петроградском районе девушку, которая продавала наркотические вещества.
Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Выяснилось, что деятельность злоумышленницы пресекли в марте 2020 года. По информации ведомства, обвиняемая занималась нелегальным сбытом запрещённых веществ с помощью тайников-закладок.
Находчивая преступница размещала наркотики в мягких игрушках или закапывала возле детских площадок. Девушке вменяется совершение 7 преступлений по 228 статье УК РФ (покушение на сбыт психотропных веществ и наркотических средств в крупном размере).
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге предстанет перед судом участник южноамериканского наркокартеля. Его обвиняют в контрабанде кокаина.