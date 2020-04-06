Суд Петроградского района вынесет приговор «кладвумен», прятавшей наркотики в игрушках

Суд Петроградского района вынесет приговор &#171;кладвумен&#187;, прятавшей наркотики в игрушках
Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали в Петроградском районе девушку, которая продавала наркотические вещества.

Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Выяснилось, что деятельность злоумышленницы пресекли в марте 2020 года. По информации ведомства, обвиняемая занималась нелегальным сбытом запрещённых веществ с помощью тайников-закладок.

Находчивая преступница размещала наркотики в мягких игрушках или закапывала возле детских площадок. Девушке вменяется совершение 7 преступлений по 228 статье УК РФ (покушение на сбыт психотропных веществ и наркотических средств в крупном размере).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге предстанет перед судом участник южноамериканского наркокартеля. Его обвиняют в контрабанде кокаина.

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