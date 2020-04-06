Кремль допускает вероятность переноса единого дня голосования

Кремль допускает вероятность переноса единого дня голосования
Ранее было перенесено голосование по поправкам в Конституцию. Фото: Pixabay

Пока что, ожидается, что его проведут в срок — 13 сентября.

Все зависит от того, как дальше будет себя вести коронавирус. Если распространение не пойдет на спад, а ситуация так и будет оставаться непростой, голосование придется перенести. На рассмотрении находятся несколько вариантов — перенос голосования на декабрь текущего года или уже на следующий день голосования, который должен состояться 21 сентября 2021 года. Об этом сообщает РБК с ссылкой на свои источники.

В данный момент ожидается, что голосование удастся провести в срок. Чтобы это стало возможным, уже к июню необходимо назначить избирательные компании в регионах. Если же к концу весны ситуация с коронавирусом не разрешится, то перенос будет обсуждаться уже более детально.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что совмещения голосования по Конституции с выборами в сентябре невозможно.

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