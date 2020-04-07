На Украине случился пожар рядом с Чернобыльской АЭС

Информации о пострадавших не поступало. Фото: Pixabay

Информации о пострадавших не поступало. Фото: Pixabay

Угрозы для Брянска, находящейся в 400 км от происшествия, нет.

В зоне отчуждения возле села Раговка Котовского лесничества пожар удалось потушить. В процессе ликвидация огня на площади 20 га у других четырех сел в зоне отселения от ЧАЭС.

Виновника происшествия уже задержали. Молодой человек намеревался сжечь мусор и траву, а устроил большой пожар, в результате которого пострадало 5 гектаров.

Угрозы пожаров и передачи во воздуху продуктов горения на территорию Брянска и области нет. В норме находится и уровень радиации. Хоть ближайшая граница от места пожаров находится в 190 км, направление ветра не дало дыму достичь территории области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с белорусской стороны открыли для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС.