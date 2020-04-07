Девушку из Ивановской области ударили ножом на Гончарной

В Центральном районе Петербурга госпитализировали 22-летнюю жительницу Ивановской области. Помощь медиков ей понадобилась после того, как мужчина ударил её ножом.

Сообщение о нападении поступило в полицию днем 6 апреля. Очевидец рассказал, что неизвестный мужчина ударил женщину в ногу. В качестве орудия он вероятно использовал нож.

«Пострадавшая женщина бригадой скорой помощи госпитализирована», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция принимает меры по розыску и задержанию нападавшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге госпитализировали с ножевым ранением 36-летнего безработного мужчину. По подозрению задержан его собутыльник, приехавший из Белоруссии.