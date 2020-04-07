Во Всеволожске грабительница-«цыганка» отобрала у старушки 300 тысяч

Во Всеволожске грабительница-&#171;цыганка&#187; отобрала у старушки 300 тысяч
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

Во Всеволожском районе Ленинградской области 76-летняя пенсионерка пожаловалась в полицию, что стала жертвой ограбления.

Инцидент произошел днем в понедельник, 6 апреля. По словам пострадавшей старушки, в парадной одного из домов на Александровской улице в городе Всеволожск на нее напала женщина «цыганской внешности». Преступница отобрала у пожилой женщины сумку, в которой находились наличные на общую сумму около 300 тысяч рублей.

Забрав деньги, грабительница скрылась, оставив сумку и свой шарф. К счастью, злоумышленница попала в объектив видеокамеры. Полиция разыскивает невысокую, 157-160 см ростом женщину, которой на вид 27-30 лет, с темными волосами и большими глазами. Преступница была одета в черную кофту с капюшоном, жилетку зеленого цвета и серо-синие штаны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники «из центра Алмазова» обманули доверчивую пожилую петербурженку на 150 тысяч рублей.

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